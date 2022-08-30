سياسي / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم النصر لبلاده
الثلاثاء 1444/2/3 هـ الموافق 2022/08/30 م واس
جدة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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11:20ت م
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