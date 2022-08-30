دبلن 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر السفارة، وفداً ضم مسؤولين من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية ومسؤولين من شركات التأمين.واستعرض الوفد خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها شركات التأمين الصحي لأعضاء ومنسوبي السفارة وعائلاتهم.حضر اللقاء الملحق الثقافي لدى أيرلندا الدكتورة فهده آل الشيخ، وأعضاء السفارة والملحقية.// انتهى //11:32ت م0059