إسلام آباد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسقتل شخصان إثر هجوم مسلحين إرهابيين على مركز للشرطة تحت الإنشاء، في منطقة أوركزاي شمال غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مجموعة من الإرهابيين شنت الهجوم على مركز الشرطة وخطفوا اثنين من العمال الذين كانوا يعملون على بنائه، وقتلوهم بعد أن ساقوهم إلى موقع آخر، مضيفة أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن الإرهابيين.// انتهى //11:39ت م0060