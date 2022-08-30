الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستنظم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين غداً، حفل الحاصلين على الشهادات المهنية لعامي 2020 م - 2021 م، وذلك برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبحضور عدد من أصحاب المعالي، تحت عنوان "نجاحنا قصة.. تقدر تعيشها" وذلك ضمن جهودها في دعم المؤهلين والاعتزاز بهم، حيث تحتفل الهيئة بحصول 1733 محاسباً ومحاسبةً على شهاداتهم المهنية في اختبار زمالة الهيئة وأخصائي ضريبة القيمة المضافة وفني المحاسبة ليصل عدد الحاصلين على الشهادات المهنية في المملكة أكثر من 4100 منذ بدء تنفيذ الاختبارات.وسيتم خلال الحفل، تكريم المتفوقين من الحاصلين على الشهادات وتدشين منهج سوكبا التعليمي، وتوقيع اتفاقيتي تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية لدعم وتمكين المحاسبين المرخصين ودعم الممكنات المهنية وتطوير بيئة العمل المحاسبي بما يخدم المرخصين ويرفع من كفاءة الخدمات المهنية، وتشجيعاً لممارسة المهنة ودعمها، وتنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة.يُذكر أن عدد المتقدمين لاختبارات الهيئة المهنية في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تحظى به تلك الشهادات في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل.// انتهى //11:40ت م0061