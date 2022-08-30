تونس 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بالعاصمة التونسية أمس كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد التي ناقشت معها أهمية التركيز على الطاقات والكفاءات البشرية وتطويرها .وتطرقت إلى بحث رئيسة الحكومة التونسية مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباجانوا، أهمية تطوير التعاون المشترك، وإقامة علاقات تجارية بين البلدان الأفريقية؛ للتصدي للتحولات والتغيرات العالمية، خاصةً في مجالي الأمن الغذائي والطاقي.وكتبت صحف الثلاثاء عن إجراء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تغييرات بالسلك القضائي شملت رؤساء المجالس والنواب العامّين، بهدف إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها، مشيرة إلى أن التعديلات أنهت مهام مسؤولين آخرين في قطاع العدالة.وتناقلت إعلان قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة مؤخرًا.وأخبرت صحف تونس عن إجلاء السلطات الصينية عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانًا بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات جنوب غربي البلاد التي تعرضت خلال الصيف للدمار بسبب موجة الحر والجفاف.// انتهى //11:41ت م0062