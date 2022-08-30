الدمام 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط في محافظة الخبر (بحي الخبر الشمالية)، والبالغ عددها 28 مبنى بمساحة 8456 متراً مربعاً، لما تسببه من تشوه بصري وخطراً يهدد السكان والمارة، وإزعاج السكان، وتهديداً لصحتهم كونها مصدراً لانتشار الحشرات والقوارض والتلوث وتجمع النفايات والمخلفات.وأكدت الأمانة استمرارها في إزالة ورصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، واعتبارها منظراً غير حضاري، مع الحفاظ على سلامة المارة، مشيرة إلى أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية.من جانب آخر، تنفذ الأمانة عدداً من المشاريع التطويرية لعدد من المواقع في محافظة الخفجي، ضمن خططها في برنامجها معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مع تجميل الطرق بالأشجار والورود، وصيانة الشوارع والأرصفة، ومناقشة آلية وضع خطة لرفع الأداء لمعالجة التشوه البصري وتكثيفها.// انتهى //11:50ت م0063