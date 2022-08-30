جدة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستمكّن بفضل الله فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ مريض كان يشكو من الأم شديدة في البطن، حيث تبين بعد مناظرة الحالة وإجراء الكشف السريري للمريض وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية وجود تضخم شرياني كبير للشريان الحوضي الأيسر بحجم 4.5، وقد جرى على الفور تحويله لقسم جراحة الأوعية الدموية وإجراء عملية جراحية عاجلة بدلاً من القسطرة حيث تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.يُذكر أن المجمع أُجريت فيه 3255 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م .// انتهى //12:06ت م0064