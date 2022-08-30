أبها 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسنظم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها أمس، معرضاً فنيّاً تحت عنوان "الماورائيات 4"، وذلك بصالة المعارض في مقر الجمعية.وضم المعرض على أعمال فنية للتشكيلي محمد آل غاصب مزجت بين ثنائية اللون والضوء، من خلال لوحات إبداعية تمثل مدراس فنية مختلفة.وأبان مدير فرع الجمعية أحمد السروي أن المعرض يقدم للزائر قصصاً فنية قصيرة من خلال اللوحات التي تتنقل بين فصول السنة بمجرد وقوفه أمامها، مما يمنح المشاهد فرصة للتأمل والاستمتاع بمعرض يجسد الفنون ثلاثية الأبعاد وبأسلوب مختلف، مشيرًا إلى أن ثقافة وفنون أبها تسعد بمثل هذه المعارض التي تنقل تجارب الفنانين وتطور تقنيات الرسم.// انتهى //12:15ت م0065