أبها 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسرصد برنامج مكافحة داء السكري بالشؤون الصحية في منطقة عسير خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 م أكثر من 2500 حالة جديدة من المصابين بالسكري.وأوضحت صحة عسير أن البرنامج يُعنى بتقديم الإرشادات والنصائح الطبية بهدف تمكين المرضى المصابين وأسرهم من التحكم بالسكري ومضاعفاته، إضافة إلى قيام العاملين في البرنامج بجولات ميدانية لمتابعة ما يتم تقديمه من خدمات للمرضى بهذا الداء في المراكز الصحية بمختلف محافظات عسير.يُذكر أن برنامج مكافحة داء السكري يقدم ورش تدريب تستهدف أطباء الرعاية الصحية الذي يقدمون العلاج بالأنسولين لمرضي السكري حيث بلغ عدد المستفيدين من الورشة الأولى 85 مستفيداً.// انتهى //12:32ت م0067