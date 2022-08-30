عرعر 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأقامت كلية التقنية للبنين بعرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس، لقاءً بعنوان "تهيئة المتدربين المستجدين" للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي الجديد 1444هـ، بحضور عدد من المدربين ومسؤولي التقنية، وذلك على مسرح الكلية.وأكد مدير الاتصال المؤسسي بالكلية محمد الذايدي، أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة التي تسهم في معرفتهم لبيئة التدريب، مشيراً إلى أن البرنامج اشتمل على العديد من اللقاءات والكلمات التوجيهية للمتدربين لتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد بالتدريب والتطوير.// انتهى //12:51ت م0069