مكة المكرمة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسافتتح نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج مساعد الزويهري أمس، بطولة مكة للشطرنج التي نظمها النادي السعودي للشطرنج بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.وأقيمت البطولة بالنظام السويسري من سبع جولات بمشاركة 85 لاعباً من اللاعبين الدوليين والمحترفين والهواة، حيث حقق المركز الأول اللاعب الدولي سامح صادق من جمهورية مصر العربية، فيما حل في المركز الثاني بطل المملكة للشطرنج لعام 2022 عبدالله المطيري، وفي المركز الثالث اللاعب الدولي فهد التركي.// انتهى //12:51ت م0070