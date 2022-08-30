الدمام 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء وأعضاء مجلس الإدارة.وأكد سموه دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى دور الغرف السعودية في دعم التنمية وخاصة غرفة الشرقية ودعمها لقطاع الأعمال بالمنطقة وتنفيذ الخطط الإستراتيجية المعتمدة لخلق البيئة الجاذبة لهذا القطاع وتنميته.من جانبه، استعرض الرزيزاء ما قدمته الغرفة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية المتواصل لأعمال الغرفة ونشاطاتها.// انتهى //13:03ت م0072