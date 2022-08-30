نجران 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، القائم بأعمال سفارة السويد لدى المملكة إيريك سالمغرين.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددٍ من الموضوعات المشتركة.بدوره, أعرب سالمغرين عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن إعجابه بما شاهده في المنطقة من مقومات تنموية، لا سيما مع ما تتمتع به من مقومات تاريخية وسياحية.// انتهى //13:05ت م0073