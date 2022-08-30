سكاكا 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، قائد قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح آل سلطان.وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمل في القاعدة، متمنياً سموه له وللعاملين معه دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً سموه ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- والاهتمام بتطويرها.كما هنأ سموه قائد قاعدة الجوف ومنسوبيها بالحصول على جائزة سمو قائد القوات الجوية للتميّز، متمنيًا للجميع دوام التوفيق وأن تكون الجائزة حافزاً لهم لمزيد من العمل والإبداع لخدمة وطننا الغالي.وأعرب اللواء آل سلطان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على حفاوة الاستقبال وتوجيهات سموه السديدة، وعلى ما تجده القطاعات العسكرية بالمنطقة من متابعة من قبل سموه.// انتهى //13:10ت م0074