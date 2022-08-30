جدة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسنظمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مدينة جدة اليوم لقاء المتنافسين المؤهلين على موقع رخصة أم الدمار التعدينية الواقع بمنطقة المدينة المنورة, بحضور الشركات المؤهلة.وتأتي أعمال هذا اللقاء عقب إعلان ترشيح المتنافسين المؤهلين في المرحلة الأولى من عملية المنافسة التي أعلنتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية للحصول على رخصة الكشف في موقع أم الدمار, فيما سيتم تقديم العروض والمزايدة العلنية على عدد من المعايير تشمل الكفاءة الفنية والقدرة المالية وخطة المشاركة المجتمعية، حيث جرى تزويد المستثمرين بغرفة البيانات الفنية ومن ضمنها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد.وأوضحت الهيئة أن موقع "أم الدمار" الذي يقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق مدينة جدة و25 كيلومتر شمال غرب محافظة مهد الذهب يغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومتراً مربعاً في المتكون الجيولوجي لمجموعة مهد الذهب على حزام جبل صايد، في إقليم جدة الجيولوجي، حيث يضم الموقع العديد من الرواسب المعدنية المختلفة مثل: النحاس، والزنك، والذهب، والفضة حيث أظهرت المؤشرات خلال أعمال الحفر أن قيم النحاس وصلت إلى ٣،٧٪ كما وصلت نسبة الزنك إلى ٣،٦٪ وأظهرت أيضًا نتائج العينات قيم مشجعة للذهب.وتؤكد الهيئة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية التزام الشركات المتنافسة والمتأهلة باتباع الممارسات البيئة والاجتماعية وتقديم خطة أثر اجتماعي تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المنطقة من عدة جوانب واستدامة أثر الموارد الطبيعية؛ حيث يأتي هذا الاهتمام انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادرة الاستكشاف المسرّع من ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.// انتهى //13:42ت م0089