عمّان 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه اليوم، بمعالي رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات السعودية الأردنية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، من خلال تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين.// انتهى //13:47ت م0090