الدمام 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمجلسه الأسبوعي "الاثنينية" بمقر الإمارة أمس, وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، عدد من أصحاب السمو والمعالي ومديري الجهات الحكومية ومنسوبي التعليم بالمنطقة.ونوه سموه خلال اللقاء بالتطور الذي يشهده التعليم وبما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم واهتمام كبير لقطاع التعليم والسعي لترسيخ أهمية العلم في مجالات متعددة، والاهتمام بالجوانب التطويرية للتعليم باستمرار؛ لإيمانها بأن التعليم هو أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة.وأشار سموه إلى المسؤولية التي تقع على عاتق المعلمين والمعلمات والأكاديميين والأكاديميات ومهامهم المتعددة نحو تنشئة أجيال واعدة، مبيناً أن المنطقة الشرقية تضم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 56 ألف معلم ومعلمة.وأوصى سمو أمير الشرقية العاملين والمعلمات في قطاع التعليم بأداء الأمانة التي يحملونها والعمل على الوصول إلى ما تطمح إليه القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مهنئاً الجميع بالعام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً حافلاً بالنجاح والتوفيق.من جهته نوه مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي، بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم ورعاية لقطاع التعليم، مثمناً المتابعة الحثيثة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالشرقية وإدارتي تعليم محافظتي الأحساء وحفر الباطن قامت بالإعداد المبكر في تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال عقد العديد من الاجتماعات، وتكوين اللجان، ورسم الخطط الإشرافية والفنية، وتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على المباني التعليمية للاطلاع على أبرز الجهود الخاصة بخطة الاستعداد، والتأكد من الجاهزية وتلبية الاحتياج.وبين الدكتور العتيبي أنه جرى تنفيذ كافة مؤشرات الاستعداد من أعمال النظافة والصيانة والتكييف والتهيئة الميدانية في جميع مدارس المنطقة، وتوزيع وتسليم المقررات الدراسية، إضافة إلى التأكد من جاهزية النقل المدرسي للطلاب والطالبات، مع تكثيف العمل وسرعة الإنجاز، من أجل توفير بيئات تربوية مناسبة لضمان بداية مميزة للطلاب والطالبات لعام دراسي ناجح.عقب ذلك شاهد الحضور فلما مرئيا استعرض الجهود والاستعدادات المنفذة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، إضافة إلى الإحصائيات لأعداد المدارس في جميع مراحل التعليم العام.حضر المجلس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة، ووكيل إمارة الشرقية الدكتور خالد البتال، وأصحاب المعالي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين.// انتهى //13:48ت م0091