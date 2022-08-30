بغداد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسرفعت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم حظر التجوال في بغداد وجميع المحافظات.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني، أن قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.وكانت قيادة العمليات المشتركة قد فرضت أمس حظرًا شاملا على التجوال في العاصمة العراقية بغداد يشمل المركبات والمواطنين.// انتهى //13:52ت م0092