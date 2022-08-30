حائل 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة للعام المالي 2021 - 2022 م .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الصندوق بالمنطقة أنور الغصاب، الذي قدّم شرحاً مفصلاً عن جهود الصندوق خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التقرير يبين الدور الذي قدم لدعم النهضة الزراعية بمنح القروض الميسرة للمزارعين والمستثمرين ومختلف الخدمات المقدمة للمزارعين.ونوّه سمو أمير حائل خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتنمية الزراعية المستدامة والحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن، مشيدًا بجهود العاملين بالصندوق وإنجازاتهم.// انتهـى /13:55ت م0093