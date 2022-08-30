جيزان 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسنظمت الكلية التقنية بمحافظة صامطة اليوم، برنامج يوم المتدرب التقني للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول لهذا العام 1444 هـ والبالغ عددهم 300 متدرب, وذلك على مسرح الكلية، بحضور عميد الكلية محمد بن حسين طليس.وتضمن اللقاء التعريف بأبرز الخدمات المقدمة للمتدربين المنتسبين للكلية، والتعريف بساعات التسجيل والجداول ورفع المعدل والانسحاب الفصلي، وكافة الموضوعات المتعلقة بالمشوار المهني للمتدرب، إلى جانب التعريف بنظام رايات والخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المتدرب دون الرجوع لمكاتب المدربين أو مكتب خدمات المتدربين، والتأكيد على أهمية التزام المتدرب بنظام التدريب والتقويم، والانضباطية في الحضور للورش والمعامل والتقيد بالزي الرسمي الموحد.يُذكر أن عدد المقبولين في الكلية خلال الفصل التدريبي الأول بلغ 300 متدرب منهم 72 متدرباً في تخصص المحاسبة و70 متدرباً في تخصص التقنية الإلكترونية، فيما بلغ عدد المتدربين في تخصص أنظمة شبكات الحاسب الآلي 40 متدرباً وعدد المتدربين بتخصص قسم التشييد "معماري - مساحة - مدني" 122 متدرباً.// انتهى //13:56ت م0094