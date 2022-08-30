الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستنطلق يوم غدٍ الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهتين، ففي حفر الباطن يستضيف فريق الباطن نظيره فريق الفتح على ملعب المستضيف، فيما يلتقي بطل النسخة الماضية فريق الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بنظيره فريق الفيحاء.ويوم الخميس تستكمل مباريات الجولة بإقامة مباراتين، تجمع فريق الرائد بالوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، وفريق أبها بالشباب حيث ستلعب بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة .ويستضيف فريق الطائي نظيره العدالة يوم الجمعة حيث يلعبان على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، فيما يلتقي فريق ضمك بالخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة كلقاء أخير في ثالث يوم من الجولة .وتختتم مباريات الجولة يوم السبت القادم بلقائين الأول يستضيف فيه فريق التعاون نظيره فريق النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، فيما يلتقي وصيف الموسم الماضي فريق الاتحاد بنظيره فريق الاتفاق حيث يلعبان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة .يذكر أن مباريات الجولة الأولى لم تشهد نتائجها أي تعادل في نتائج اللقاءات، وذلك بتغلب فرق ضمك على الفيحاء، والهلال على الخليج، والطائي على الاتفاق، والاتحاد على العدالة، والشباب على الباطن، والتعاون على الفتح، وأبها على الرائد، والنصر على الوحدة .// انتهى //14:08ت م0096