الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، نورة اليوسف وفهد أبو نيان، سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد، فيصل بن دويس وذلك في مقر الاتحاد بالرياض، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في لعبة البولو.واستعرضت اليوسف عمل الاتحاد منذ تأسيسه عام 2018 وأهدافه والخطط الإستراتيجية لنشر اللعبة وتطويرها في المملكة, وزيادة عدد ممارسيها, وألقت الضوء على البرنامج الخاص بالسيدات والفئات السنية لممارسة اللعبة، والأكاديميات، والخطط المستقبلية، لتصبح اللعبة منافسة على المستوى العربي والعالمي.من جهته أشاد السفير البلجيكي بالتطور الكبير والسريع الذي تشهده الرياضة السعودية في العديد من الألعاب، والاستضافات العالمية، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين البلدين في لعبة البولو خلال الفترة القادمة.// انتهى //14:16ت م0099