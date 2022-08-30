الدوحة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 13.67 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، ليصل إلى 13 ألفا و613.32 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 162 مليونا و19 ألفا و714 سهما، بقيمة 625 مليونا و289 ألفا و852.653 ريالا، نتيجة تنفيذ 23944 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 757 مليارا و418 مليونا و761 ألفا و340.640 ريالا، مقارنة بـ 759 مليارا و488 مليونا و994 ألفا و342.810 ريالا بالجلسة السابقة.// انتهى //15:38ت م0121