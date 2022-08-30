الدمام 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل بنك الدم الإقليمي بصحة الشرقية 7981 متبرعاً ومتبرعة بالدم وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.وأوضحت صحة الشرقية أن عدد المتبرعين من الرجال بلغ 7365 متبرعاً, وعدد المتبرعات من النساء 616 متبرعة استقبلوا داخل بنك الدم وعبر الحملات الخارجية في المنشآت الحكومية والخاصة وبالتعاون مع عدة جهات.وتأتي هذه الحملات في إطار الإسهام المجتمعي وتأكيداً على أهمية التبرع بالدم وتعزيز مفهومه وزيادة التبرع الطوعي، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء بالتبرع بالدم؛ للإسهام في إنقاذ أرواح المرضى والمحتاجين، ومد يد العون لهم.// انتهى //15:38ت م0122