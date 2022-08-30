الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، بمعالي المبعوث الخاص لفخامة الرئيس السريلانكي وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي السيد نصير أحمد.وتناول اللقاء مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز للشعب السريلانكي التي بلغت حتى الآن 11 مشروعًا في قطاعات متعددة. كما بحث الجانبان أوجه التعاون بينهما بما يخدم الأعمال الإنسانية والإغاثية في سريلانكا.وأشاد وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي السريلانكي بالعمل الإنساني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي وصلت جهوده إلى المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.// انتهى //15:46ت م0123