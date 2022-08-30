الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمبادرة القيادة التنفيذية العالمية بانوس مومتزيس.وعُرِّف خلال اللقاء بمبادرة القيادة التنفيذية العالمية ودورها في تطوير المهارات القيادية والتنفيذية في العمل الإنساني الدولي، كما بُحِثت أوجه التعاون المشترك في هذا الخصوص.وأثنى بانوس مومتزيس على ما تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من أعمال وأنشطة إنسانية وإغاثية تُسهم في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.// انتهى //15:52ت م0124