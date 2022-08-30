الدمام 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة , أمس , "مبادرة رياديات" التي نظمتها بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بالدمام، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء والمدير العام لفرع البنك حسين آل سنة.وتضمن ختام البرنامج تكريم المشاركات، وتسليم شهادات الاجتياز لـ 25 متدربة أنهين 40 ساعة تدريبية على مدى 10 أيام.وأوضح الرزيزاء أن برنامج المبادرة -الذي استهدف الشابات السعوديات الراغبات في العمل الحر- يسعى إلى تنمية الحس التجاري لديهن، من خلال التعريف بصفات وسمات المستثمرات، مع رصد المهارات الأساسية لتحديد الأفكار الاستثمارية، وتقديم خدمات إرشادية والمتابعة في تنفيذ المشروعات بصورة صحيحة.من جانبه بين آل سنة أن البرنامج تناول عدة محاور أبرزها: السمات الشخصية لرائدة الأعمال، ومبادئ الإدارة، وفكرة المشروع، وتحديد نقاط القوة والضعف، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ودراسة السوق، إضافة إلى الدراسة الفنية والتحليل المالي للمشاريع، وأخيرا التسويق.يذكر أن برنامج مبادرة "رياديات" استضاف عددا من سيدات وشابات الأعمال اللاتي استعرضن تجربتهن للمشاركات، وذلك للاستفادة من التجربة بما فيها من نجاحات وتحديات وحلول لتخطي العقبات التي قد تظهر أثناء تنفيذ المشروع التجاري.// انتهى //15:53ت م0125