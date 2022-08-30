الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسرأس عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية السادس الذي يستضيفه المجلس بمشاركة عددٍ من أعضاء مجالس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم .وتضمّن جدول أعمال الاجتماع السادس للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي اشتملت على بحث عقد لقاء مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبة الجزيرة العربية، وضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوربي، والموضوعات المقترحة من مجلس الأمة بدولة الكويت، والموضوعات المقترحة من مجلس النواب بمملكة البحرين، والموضوعات المقترحة من مجلس الشورى بسلطنة عمان، واتخذت قرارات بشأنها.وضم وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع عضو المجلس رئيس الاجتماع الدكتور إبراهيم النحاس، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري، وعضو المجلس الدكتور طارق الشمري.وتُعد اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية إحدى اللجان الدائمة المنبثقة عن الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي ورؤساء مجالس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث تُعنى اللجنة ببحث الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات البرلمانية بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والبرلمان الأوروبي.// انتهى //15:54ت م0126