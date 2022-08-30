الاحساء 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه في مقر المحافظة اليوم، رئيس جمعية أصدقاء السعودية عبدالرحمن بن محمد العبدالقادر، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المتطوعين.واستمع لشرح عن أهداف الجمعية ودورها في التعريف بحضارات وثقافة وعادات وتقاليد المملكة للزوار والسياح بطرق إبداعية وبرامج نوعية عن طريق تفعيل دور الشباب والمجتمع.وأشاد سموه بالطرح الذي يقدم في الجمعية بشكل نوعي وغير مألوف، مقدمًا شكره لإدارة الجمعية والقائمين عليها على هذه المبادرات التي تهتم بتعريف العالم بالمملكة ومجتمعها.// انتهى //16:11ت م0127