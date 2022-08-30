المنامة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأعربت مملكة البحرين اليوم عن بالغ قلقها وأسفها إزاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، داعية جميع القوى والأطراف السياسية إلى وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا والمشاركة الفاعلة في حوار وطني شامل وجامع بما يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة.وحثت البحرين في بيان لوزارة الخارجية جميع القوى والأطراف السياسية العراقية إلى استكمال المسار الدستوري والديمقراطي وتلبية تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي والتنمية المستدامة.// انتهى //16:13ت م0128