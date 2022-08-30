المدينة المنورة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.وهنأ سمو أمير المنطقة، الدكتور حجار بهذه المناسبة، سائلاً المولى له التوفيق في إدارة هذه المنظومة التعليمية المميزة والارتقاء بمستوياتها الأكاديمية خدمةً لأبناء وبنات المنطقة.وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة في دعم منظومة التعليم الأكاديمي على مستوى المنطقة من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة وتقديم التخصصات النوعية التي تسهم في بناء جيلٍ واعٍ يشارك في دعم نهضة الوطن ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة.من جهته، قدّم معالي رئيس الجامعة عرضاً عن الأهداف والخطط الإستراتيجية التي تسعى الجامعة لتحقيقها فيما يخدم المنطقة وأبناءها، معرباً عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن سلمان على دعمه غير المحدود للجامعة وبرامجها الأكاديمية.// انتهى //16:13ت م0129