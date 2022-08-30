إسلام آباد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح باكستان إلى مصرع 1136 شخصاً و1634 جريحاً، بعد مصرع 75 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان أن الفيضانات طالت أكثر من 33 مليون شخص، فيما دُمر حوالي مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة جراء الفيضانات التي غمرت نحو ثلث الأراضي الباكستانية.وأضافت أن أكثر من 3451 كيلومتراً من الطرق و162 جسراً تضرر بمياه السيول والفيضانات، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإغاثة ما زالت جارية في المناطق التي عزلتها الفيضانات عن باقي أجزاء البلاد.// انتهى //16:14ت م0130