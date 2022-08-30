الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، بسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية فلاح بداح الحجرف.وأعرب الحجرف عن إعجابه بما شاهده من مستوى مهني متميز لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يجسد الصورة الحضارية المشرقة للمملكة في مجال العمل الإنساني.// انتهى //16:14ت م0131