الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستصدر المنتخب السعودي للكرة الطائرة ترتيب بطولة كأس التحدي الآسيوي بعد تحقيق الفوز على منتخب منغوليا بثلاثة أشواط نظيفة ضمن الجولة الثانية للبطولة التي تستضيفها قيرغيزستان.وجاءت نتائج الأشواط 25/22، 25/11، 25/21 ليصل الأخضر إلى النقطة الخامسة في المركز الأول, على أن يلتقي بمنتخب قيرغيرستان غداً في ختام الدور التمهيدي للبطولة.// انتهى //16:14ت م0132