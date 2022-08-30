رياضي / أخضر الطائرة يتصدر ترتيب كأس التحدي الآسيوي
الثلاثاء 1444/2/3 هـ الموافق 2022/08/30 م واس
الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس
تصدر المنتخب السعودي للكرة الطائرة ترتيب بطولة كأس التحدي الآسيوي بعد تحقيق الفوز على منتخب منغوليا بثلاثة أشواط نظيفة ضمن الجولة الثانية للبطولة التي تستضيفها قيرغيزستان.
وجاءت نتائج الأشواط 25/22، 25/11، 25/21 ليصل الأخضر إلى النقطة الخامسة في المركز الأول, على أن يلتقي بمنتخب قيرغيرستان غداً في ختام الدور التمهيدي للبطولة.
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16:14ت م
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