دكا03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ناتور بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي".وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.155 حالة، وتوزيع 1.513 نظارة طبية، وإجراء 544 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة// انتهى //16:15ت م0134