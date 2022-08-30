مقديشو 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 70 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديرية كحدا التابعة لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، بقيمة 47 مليونًا و214 ألف ريال سعودي؛ لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.// انتهى //16:24ت م0142