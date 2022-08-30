الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسوقّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الإعلامية، وتحفيز الجهات الإعلامية لتقديم ما يخدمهم، كذلك مواءمة المحتوى مع الإعاقات الحسية.وتضمن المذكرة التعاون في التنسيق مع دور السينما لتوفير خصومات إعلانية لخدمات الإعلان التوعوية عبر شاشات السينما، إضافة إلى تنسيق التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقامة ورش عمل تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الإعلام.وتشمل المشاركة في رفع وعي المجتمع من خلال التعميم على وسائل الإعلام بشأن طرق التعامل والتواصل واستخدام المسمى الرسمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في التقارير والأبحاث المحلية والعالمية، وتطبيق أفضل الممارسات التي تخدمهم مما يقع تحت اختصاصات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف إسراء عسيري، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري.// انتهى //16:42ت م0145