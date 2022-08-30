الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسيلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، غداً بنظيره الياباني، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة الآسيوية الـتاسعة لمنتخبات الناشئين المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023م»، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة».وكان الأخضر الناشئ قد ضمن صعوده إلى بطولة العالم بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي إثر صدارته للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة "10 نقاط"، قبل أن يخسر مواجهة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الإيراني بفارق هدف وحيد، بعد مباراة مثيرة امتدت إلى أربعة أشواط إضافية، وانتهت بنتيجة (32-33).وخاض الأخضر اليوم حصتين تدريبيين شارك فيهما جميع اللاعبين، وعمد من خلالها الجهاز الفني على تطبيق عدد من الجمل الفنية في الجانبين الهجومي والدفاعي، إضافة لحصة الفيديو التي شُوهِد خلالها العديد من المقتطفات للمواجهات السابقة.// انتهى //16:45ت م0146