الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم استضافة عرض من الفلكلور البولندي في قصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض من 1 إلى 7 سبتمبر، وسيشهد عروضاً أدائية لأبرز الفنون الفلكلورية التي تعكس جزءاً من ثقافة الشعب البولندي في الموسيقى والأداء والأزياء، ويمكن للراغبين في حضور العرض شراء التذاكر عبر الرابط: https://mocevents.ticketmx.com/ar/d/2042/polish-folklore .وتهدف الهيئة من استضافة العرض إلى تعزيز الوعي المجتمعي المحلي بالعروض العالمية، والتعرف على ثقافة مختلفة لرفع الوعي الثقافي، وتعزيز وجود ثقافات مختلفة من شعوب العالم لتعريفهم بالمملكة وجمهورها المحلي، وتعريف المجتمع بثقافات هذه البلاد المختلفة في قطاع المسرح والفنون الأدائية.وتأتي هذه الاستضافة ضمن إحدى مبادرات هيئة المسرح والفنون الأدائية الإستراتيجية المتمثّلة في إقامة العروض والفعاليات المحلية والدولية في جميع مناطق المملكة؛ لدعم أعمال الإنتاجات الدولية القادمة إلى المملكة، وإعداد المهرجانات المحلية والدولية للمسرح والفنون الأدائية في المملكة على مستوى المناطق، والأشكال الفنية المختلفة.// انتهى //16:51ت م0148