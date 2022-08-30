الدمام 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأطلق تجمع الشرقية الصحي أمس، نظام "حوكمة خدمات القلب" في جميع منشآت التجمع، الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد جودة الرعاية الصحية لمرضى القلب، من خلال هيكلة خدماتها بشكل إستراتيجي والعمل على مراعاة التكلفة وتوافر الموارد باستخدام نهج موحد بهيكل إداري يوضح مسار الخدمة.وتُركّز الخدمة على نوع المريض أو مجموعة المرض، وموقع الخدمة، والمجموعات المتعلقة بالتشخيص، والأبحاث الصحة السكانية، وتحديد خط الخدمة داخلياً وخارجياً بناءً على العوامل السريرية والتشغيلية المشتركة، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية آمنة لمرضى القلب عالية الجودة، وإنشاء خدمة صحية أكثر استجابة وتكاملاً وتركيزاً على المريض، وتعزيز الإدارة الفعالة لخدمات صحة القلب في منشآت تجمع الشرقية الصحي.ويسعى التجمع من خلال نظام حوكمة للتوزيع الأمثل للموارد البشرية والأجهزة والتقنيات الطبية، وتفعيل عيادات القلب الافتراضية التي تُسهّل حصول مرضى القلب على الرعاية الصحية في أي مكان، وبرامج الرعاية الوقائية في المراكز الصحية التابعة للتجمع، بالإضافة لإنشاء نظام متكامل لمعلومات مرضى القلب في المنطقة الشرقية في المستقبل.// انتهى //16:57ت م0152