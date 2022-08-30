الكويت 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأوضحت دولة الكويت أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في العراق، وتدعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا للعراق.ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأطراف كافة إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم؛ حفاظًا على مكتسباته وحقنًا لدماء شعبه، مشددة على تضامن الكويت مع العراق حكومة وشعبًا وأملها بأن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.// انتهى //17:01ت م0153