القاهرة 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستنطلق في القاهرة غدًا أعمال مؤتمر اللجنة الفنية لوزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللا مركزية، بحضور وفود 55 دولة أفريقية، وممثلي برنامجَيْ الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات - الأغذية العالمي)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.وأفادت وزارة التنمية المحلية المصرية في بيانٍ اليوم، بأنه ستُعقَد 3 جلسات نقاشية، تتناول المنظور المحلي الأفريقي للعمل المناخي متجهًا إلى COP27، والأمن الغذائي وسلاسل القيمة الغذائية، ومبادرة "حياة كريمة" نموذجًا للتحول الريفي الأفريقي.وأشار البيان إلى أن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن توقيع اتفاقية البلد المضيف لقمة المدن الأفريقية 2025 بمدينة القاهرة، وانتخاب أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، ثم إصدار البيان الختامي متضمنًا توصيات المشاركين في المؤتمر الوزاري الأفريقي.// انتهى //17:07ت م0154