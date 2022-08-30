الاحساء 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء (أسرية) يوسف بن محمد الجبيرة، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للجمعية الدكتور خالد بن سعود الحليبي.واطلع على التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م، والخطة التشغيلية للجمعية، وإنجازات الجمعية للعام المنصرم 2022م، التي من أبرزها الإصلاح الأسري على وجه الخصوص، وحالات الصلح التي تمت عن طريق الجمعية، وإنجازات معهدَيْ التنمية الأسرية العالي للتدريب (رجال ونساء).وأشاد سمو محافظ الأحساء بجهود جمعية (أسرية) وأثرها في الحفاظ على كيان الأسرة واحتواء الخلافات ومعالجة المشكلات بما يسهم في استقرارها، سائلاً المولى القدير العون والتوفيق للجميع.// انتهى //17:45ت م0156