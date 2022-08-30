الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسيقضي الأطفال أوقاتًا مبهجة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وتحديداً في منطقة "صقار المستقبل" التي خصصها المعرض للأطفال بتنوعها ومناسبتها لمختلف الأعمار.وتأتي لعبة "حرر صقرك" من ضمن الألعاب العديدة والمتنوعة التي تدرب الطفل على دقة التصويب، ومخصصة للأعمار من 6 سنوات إلى 12 سنة. وتتمحور اللعبة حول عرض أقفاص الصقور على شاشة، ويستوجب على الطفل تحريرها بواسطة رمي كرة على القفص، محاولاً تحرير أكبر عدد من الصقور.ويعد جناح "صقار المستقبل" منطقة ثرية بالمعلومات التي تستهدف الجيل القادم من الصقارين من عمر الطفولة إلى 15 عاماً، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة، حيث صمم المعرض العديد من الألعاب؛ سعياً إلى تعريفهم بهذا الطائر وما يمثله من هوية تراثية، وتنميتها في نفوسهم، وربطهم بالإرث المتجدد، وإيجاد جيل جديد ومتمكن من صقّاري المستقبل، إضافة إلى نقل هذه الهوية الوطنية والهواية التراثية للأجيال القادمة.ويشمل جناح "صقار المستقبل" العديد من الفعاليات المميزة، منها: مقلاع الكرات الملونة، وأنا الصقر، ومغامرات الأدغال، واصنع صقرك، وأطلق صقرك، ولعبة طِرْ عالياً، والتفاعل مع الصقر، إضافة إلى منطقة الأطفال التفاعلية.يشار إلى أن المعرض يتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، ويهدف إلى جمع كل ما يُبرز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية، ويستقبل زواره إلى 3 سبتمبر المقبل، من الساعة 4 عصراً إلى 11 مساءً، مع إمكان شراء تذاكر المعرض من خلال موقعي (فيرجن ميغا ستور، وبلاتينيوم لست)، ومواقع بيع التذاكر في المعرض.// انتهى //18:08ت م0161