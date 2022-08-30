الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسثمن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين المملكة ودولة الكويت لتنسيق التعاون في منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين المملكة ومملكة البحرين والمملكة المغربية لمنع الفساد ومكافحته.وقال معاليه: إن موافقة مجلس الوزراء تأتي في سياق حرص القيادة الحكيمة على مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بشتى صوره وأشكاله محليًا ودولياً.وأكد معاليه سعي الهيئة إلى تعزيز تعاونها الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرات وتعزيزها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد.// انتهى //18:09ت م0162