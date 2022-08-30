الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسجذبت المنطقة الخاصة بتعديل سيارات الدفع الرباعي أنظار زوار (معرض الصقور والصيد السعودي الدولي)، بعد أن جمعت كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بمجال تقديم خدمات تجهيز السيارات للتغلب على مختلف الظروف المناخية والبيئية، فيما يستمر المعرض حتى 3 سبتمبر بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).وتنوعت الخدمات ما بين تدريع السيارات وتركيب الحماية اللازمة أسفل مركبات الدفع الرباعي؛ للتغلب على التضاريس الجبلية والصخرية الصعبة، وتصميم صناديق مخصصة تجمع الاحتياجات اللازمة لهواة الرحلات وتركيبها في حوض السيارة.وتقدم المنطقة الخاصة بتعديل سيارات الدفع الرباعي العديد من الخدمات بجودة عالية وصناعة محلية توفر الكثير من مصاريف الشحن والاستيراد، ومنها: السلال المعدنية الخاصة بالسقف وصناديق سيارات الشحن الصغيرة والدفع الرباعي، والدرج الجانبي لصعود السيارة، وحامل الإطارات الاحتياطية، إضافة لتصميم وصناعة وتجهيز كامل لصناديق ومقطورات الرحلات، وإضافة مواصفات خاصة للمركبة تحميها من خطر الانقلاب خلال القيادة السريعة على الطرق البرية.يشار إلى أن المعرض في نسخته الرابعة شهد توسعاً في جناح السيارات المعدلة في النسخة الحالية بدخول عارضين جدد لشركات من خارج المملكة، إلى جانب عدد من الشركات التي شاركت في النسخة الماضية، حيث تشكل سيارات الدفع الرباعي المعدلة سوقاً لها خصوصية عالية يتعامل معها روادها وعشاق هذا النوع من الهواية بشغف كبير، وخاصةً هواة الرحلات البرية والمغامرات الصحراوية، ومحبي الصيد بالصقور بصفة عامة.//انتهى//18:11ت م0163