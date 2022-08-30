الرياض 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسوقّع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع شركة جاهز المتخصصة بتقديم خدمات توصيل طلبات المطاعم والمقاهي، حيث سيعمل الصندوق من خلال المذكرة على تقديم حلوله التمويلية وإتاحة فرصة الحصول على تسهيلات تمويلية واستثمارية لعملاء "جاهز" من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، التي تبلغ أكثر من 45 ألف منشأة تعمل في قطاع المطاعم والمقاهي، بهدف توسيع أنشطتها في المناطق والوجهات السياحية المستهدفة، ولضمان استدامتها واستمرارية أعمالها في تلك المناطق، وفقاً للإستراتيجية الوطنية للسياحة.ووُقّعت مذكرة التفاهم في مقر صندوق التنمية السياحي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبد الله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة جاهز المهندس غصاب المنديل. ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص صندوق التنمية السياحي على تطوير المشاريع السياحية في المملكة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، التي تشكل أكثر من 90% من القطاع السياحي، بهدف تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتطوير الوجهات السياحية التي تتمتع بمزايا تنافسية، والارتقاء في قطاع المطاعم والمقاهي وجذب الاستثمارات بما يحقق الأهداف الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري: "يجسد توقيع المذكرة مع شركة جاهز حرص صندوق التنمية السياحي على دعم وتمكين وتشجيع القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحلول التمويلية وتوفر الدعم اللازم لضمان استدامة الأعمال، وبيّن أن توقيع هذه المذكرة يقدم صورة مشرفة للعمل التكاملي المنشود مع القطاع الخاص القائم على مفاهيم التعاون وتعزيز تبادل المنافع تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.‏من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز المهندس غصاب المنديل: "نطمح من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق التنمية السياحي إلى تقديم كل ما يمكن لتعزيز الدور السياحي لقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة، ودعم المستثمرين وتمكينهم لتوسيع أنشطتهم في الوجهات السياحية، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم والتنمية في العمل".وأضاف: "نحرص في جاهز على دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة؛ لأن ثمار مساعدة الشباب على التطور والتقدم في أعمالهم ومشاريعهم الريادية يسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز ازدهار القطاع السياحي في الوجهات السياحية بالمملكة".يشار إلى أن المذكرة ستعمل على تقديم حلول تمويلية متنوعة لعملاء "جاهز" من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، من خلال قروض وضمانات مالية، عبر منتجات وبرامج صندوق التنمية السياحي وشركائه من القطاع الخاص من أجل منحهم التسهيلات المالية المتوائمة مع خطة تحفيز القطاع الخاص ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي ستعزز بدورها ازدهار القطاع السياحي بالمملكة بما يدعم مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، وذلك لدفع عجلة النمو وتحقيق التطور الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة وترسيخ حيوية المجتمع، كما أن التعاون بين صندوق التنمية السياحي وشركةجاهز سيوفر عدداً من المزايا منها تسهيل وصول المستفيدين من عملاء "جاهز" من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة إلى خدمات الصندوق عبر إجراءات سهلة وميسرة، مع تقديم تمويل يصل إلى 10 ملايين ريال بمدة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات وبمعدل فائدة تنافسي، إضافة إلى شمول الدعم لتمويل الأصول والتكاليف التشغيلية.//انتهى//18:35ت م0167