عمّان 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم اتصالين هاتفيين مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وأكد العاهل الأردني خلال الاتصالين دعم بلاده الكامل للعراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، ووحدة شعبه، مشددا على أن أمن العراق واستقراره جزء أساسي من أمن المنطقة واستقرارها.كما شدد على ضرورة تجاوز الظروف الحالية عبر الحوار وتغليب المصلحة الوطنية للمضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار والاستقرار.// انتهى //18:36ت م0168