ظهران الجنوب 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واستنطلق غدًا فعاليات مهرجان الرمان بمحافظة سراة عبيدة جنوب منطقة عسير الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ممثلًا في مكتب الفرع بالمحافظة.ويشارك في المهرجان -الذي يستمر 4 أيام- 70 مزارعًا سيعرضون منتجات مزارعهم الخاصة في موقع المهرجان وسط المحافظة .كما تشارك في فعاليات المهرجان محافظة سراة عبيدة والبلدية.ويهدف المهرجان إلى تحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، وإيجاد فرص استثمارية ووظيفية، ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير.// انتهى //18:43ت م0169