إسلام آباد 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واسأطلقت الحكومة الباكستانية ومنظمة الأمم المتحدة اليوم نداءً مشتركاً وبشكل متزامن من إسلام آباد وجنيف للحصول على تبرعات لتمويل مساعدات طارئة لباكستان التي تعرضت لفيضانات تاريخية.واستضاف وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري النداء في إسلام آباد، بينما شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس عبر الاتصال المرئي.وناشد زرداري المجتمع الدولي بتقديم مساعدات فورية لدعم البلدان المتضررة بما فيها باكستان التي تواجه تهديدات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، لكي تتمكن من التعامل مع الفيضانات المدمرة وإعادة تأهيل ملايين المتضررين.وبيّن أن الفيضانات الحالية التي تشهدها باكستان تسببت في نزوح وتشريد نحو 33 مليون شخص، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص، وألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية وخاصة المنازل والاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش، مبديا حاجة بلاده للمساعدات المالية، فضلاً عن المواد الغذائية والأدوية والخيام والمستلزمات الضرورية الأخرى لإيواء المتضررين.من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته عبر الاتصال المرئي بأن الأمم المتحدة أصدرت نداءً عاجلاً لجمع تبرعات بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان في التعامل مع كارثة الفيضانات.// انتهى //18:45ت م0170